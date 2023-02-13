جيزان 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تدريبية متخصصة طبية وصحية متخصصة بصحة جازان.وأوضحت صحة جازان أن البرامج شملت جراحة الأطفال، وبرنامج الأمراض المعدية لدى الكبار، وبرنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.وبينت أن البرامج تهدف لتطوير مهارات الأطباء والممارسين الصحيّين في المجالات الطبية والصحية المختلفة ورفع كفاءتهم العلمية والعملية وتزويد التخصصات الطبية الدقيقة .// انتهى //23:48ت م0214