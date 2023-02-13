القدس المحتلة 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 35 إصابة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، أثناء اقتحامها لمخيم شعفاط.//انتهى//00:26ت م0003