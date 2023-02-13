سياسي / إصابة 35 فلسطينيناً خلال اعتداءات لقوات الاحتلال على مخيم شعفاط
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
القدس المحتلة 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023م واس
أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 35 إصابة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، أثناء اقتحامها لمخيم شعفاط.
//انتهى//
00:26ت م
0003