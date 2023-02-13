بروكسل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأعلنت المفوضة الأوروبية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الأوروبي - وفقًا للتوقعات الاقتصادية لشتاء 2023 - قد تفادى الوقوع في الركود، حيث رفعت توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 0.8٪ في الاتحاد الأوروبي و 0.9٪ في منطقة اليورو.ويعود الفضل في تحسن توقعات النمو إلى التنويع المستمر لمصادر العرض، والانخفاض الحاد في الاستهلاك، مع بقاء معدل البطالة ثابتًا، ومع ذلك ، لا تزال تكاليف الطاقة المرتفعة والضغوط التضخمية قائمة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأسر.وقالت المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي من 9.2٪ في عام 2022 إلى 6.4٪ في عام 2023 وإلى 2.8٪ في عام 2024، أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن ينخفض من 8.4٪ في 2022 إلى 5.6٪ في 2023 وإلى 2.5٪ في 2024.//انتهى//00:27ت م0004