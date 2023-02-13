الكويت 23 رجب 1444 ه الموافق 14 فبراير 2023 م وايأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين اليوم الاثنين، عزم بناء الاحتلال بؤر استيطانية وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.وجددت "الخارجية الكويتية" موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاتة، والعمل على وقف هذا القرارالأحادي الجانب وصولاً إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.//انتهى//00:39ت م0005