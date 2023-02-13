الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في البطولة الآسيوية العاشرة لألعاب القوى للصالات, التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال الفترة من 10 - 12 فبراير الجاري بتحقيق ميدالية ذهبية, إضافة إلى تحطيم رقمين وطنيين والعديد من الأرقام الشخصية، وسط مشاركة 31 دولة آسيوية يمثلها 500 رياضي ورياضية تنافسوا في 26 مسابقة للفئتين "رجال وسيدات".وجاءت الذهبية عن طريق البطل حسين آل حزام في منافسات القفز بالعصا بارتفاع 45 : 5 أمتار, فيما حققت العداءة لجين الحميد وفي أولى مشاركاتها داخل الصالات، المركز السابع في المجموعة الأولى من تصفيات 60 متراً، بزمن 15 : 8 ثوانٍ, محطمة الرقم السعودي، والذي كان مسجلاً باسم العداءة كاريمان أبو الجدايل ( 48 : 9 ثوان ).ونال المتسابق سعيد عبدالله المركز الرابع في سباق 60 متراً بزمن 8.56 ثوانٍ, كما أحرز في مسابقة القفز بالعصا ارتفاع 4.10 أمتار، وذلك في منافسات السباعي, واحتل العداء فايز السبيعي المركز السابع في سباق 3000 متر بزمن 66 : 23 : 8 دقائق, وجاء العداء سامي اليامي بالمركز الرابع في سباق 800 م بزمن 1:50.66 دقيقة محطماً بذلك الرقم القياسي السعودي لهذا السباق، والذي كان مسجلاً للاعب علي الدرعان في بطولات الصالات.// انتهى //01:01ت م0006