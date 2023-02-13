ليفربول 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واستغلب فريق ليفربول على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على ملعب " انفلد" وذلك في ختام الجولة ال23 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأحرز هدفي ليفربول كل من محمد صلاح في الدقيقة (36)، وكودي جاكبو (49).وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول الى 32 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.// انتهى //02:00ت م0007