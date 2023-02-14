نيويورك 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع اليوم مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم والتي قد تلمح إلى مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة في المستقبل.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 46.50 نقطة أو 1.15 %، ليغلق عند 4137.48 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 174.12 نقطة أو 1.49 %، مسجلا 11892.24 نقطة.كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.45 نقطة أو 1.11 %، ليغلق عند 34243.72 نقطة.// انتهى //02:42ت م0009