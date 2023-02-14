بروكسل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأكد الاتحاد الأوروبي رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مجددا موقفه أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967م، غير تلك التي يتفق عليها الجانبان.ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد، وقال : "في السياق الحالي المقلق، من المهم النظر في خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض قابلية حل الدولتين المتفاوض عليه للحياة، وتغذية المزيد من التوتر".// انتهى //04:46ت م0011