الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:16ت م0013