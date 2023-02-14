اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
طوكيو 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر 152 نقطة، أو ما يعادل 56ر0% ، ليصل إلى 61ر27579 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر11 نقطة، أو59ر0% ، ليصل إلى 33ر1989 نقطة.
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