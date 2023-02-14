بكين 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسارتفع عدد مرافق البنية التحتية للشحن في الصين خلال عام 2022، وذلك نتيجة تعزيز صناعة مركبات الطاقة الجديدة.وأوضح المسؤول في الهيئة الوطنية للطاقة في الصين ليانغ تشانغ شين، أن العدد التراكمي لمرافق البنية التحتية للشحن على مستوى البلاد بلغ 5.2 ملايين وحدة، مشيرًا إلى أنه تم إضافة نحو 650 ألف وحدة من مرافق الشحن العامة لمركبات الطاقة الجديدة العام الماضي، ما رفع العدد الإجمالي لهذه المرافق إلى 1.8 مليون وحدة، في حين تم تركيب 1.9 مليون وحدة من مرافق الشحن الخاصة في عام 2022، ليبلغ العدد الإجمالي لها 3.4 ملايين وحدة.// انتهى //08:23ت م0020