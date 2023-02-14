تبوك 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسوقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، أمس ثلاث مذكرات تفاهم، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الرائدة، لتوظيف أكثر من 150 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات التابعة للمؤسسة، بحضور نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة مدير التدريب الاهلي بالمؤسسة المهندس عبدالرحمن المرواني، ومدير عام الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي.وعلى جانب آخر تم توقع مذكرة مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء تهدف إلى إنشاء معهد شراكات استراتيجة للتدريب والعمل على تأهيل كوادر وطنية وربط مخرجاتها بالتوظيف، بما يلبي احتياج سوق العمل بالمنطقة من التخصصات التي يتم التدريب عليها بالمعهد، مع ضرورة الحرص على تطبيق معايير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل المجالات وخاصة ما يتعلق بالجوانب التدريبية.// انتهى //08:44ت م0021