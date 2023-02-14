سياسي / إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
القدس المحتلة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
أصيب شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، في مخيم الفارعة بطوباس، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
في سياق متصل، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
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