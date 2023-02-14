القدس المحتلة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأصيب شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، في مخيم الفارعة بطوباس، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.في سياق متصل، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.// انتهى //08:49ت م0023