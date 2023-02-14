طوكيو 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسنما إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 2ر0 في المئة، مقارنة بالربع الأول.وسجل الاقتصاد الياباني نموا بمعدل 6ر0 في المئة على أساس سنوي، في الوقت نفسه تراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثاني بنسبة 5ر0 في المئة مقارنة بالربع الأول، بينما زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5ر0 في المئة.// انتهى //08:55ت م0025