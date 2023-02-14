مكة المكرمة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسدشنت جمعية عون التقنية اليوم، تطبيق "سخاء" تحت شعار "العطاء بين يديك" بهدف إيصال السلال الغذائية بمفهوم جديد لمستفيدي الجمعيات بيسر وسهولة، وذلك بمقر الجمعية بجامعة أم القرى.حضر حفل التدشين، مدير وحدة الجمعيات الأهلية التقنية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هشام معيض الزهراني، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة محمد بن عبدالله الماجد، عبدالرحمن بن محمد الماجد، وعدد من الجمعيات الإغاثية والصحية والمتاجر الغذائية المشاركة.وشهد الحفل، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم أهداف منصة سخاء، التي انبعثت من حاجة المجتمع الخيري لإيجاد حلول تحفظ كرامة الأسر المتعففة، وتلبي احتياجاتهم بطريقة سهلة وإبداعية، وتمكنهم من اختيار حاجاتهم الغذائية بكل يسر وسهولة ووفقا لمتطلباتهم.// انتهى //09:02ت م0026