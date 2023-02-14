القدس المحتلة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الإدانة العربية والدولية الواسعة لقرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإقرار مخططات استيطانية لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وتصعيد عمليات الهدم في القدس.وتناولت تجديد المملكة العربية السعودية التأكيد على رفضها للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وأهمية التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية، ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، ورفض واشنطن والاتحاد الأوروبي للمخططات الاستيطانية.وتناولت عمليات التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني، وجرح العشرات، وهدم منازل فلسطينية في القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، والمطالبات الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وواصلت صحف فلسطين تغطيتها للآثار المدمرة للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 37 ألف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلازل إلى نحو 100 قتيل.// انتهى //09:36ت م0029