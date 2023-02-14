الرباط 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها على البيان الختامي الصادر عن مؤتمر دعم القدس الذي عقد بالقاهرة، حيث أكد أن القضية الفلسطينية، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.وأوردت مطالبة الرئيس الفلسطيني خلال مؤتمر القدس، باستصدار قرار أممي يؤكد على حماية حل الدولتين، من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وأخبرت صحف الرباط عن استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبل أسبوع سوريا وتركيا، لتتجاوز 35 ألف قتيل.ونشرت النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة، من أجل جمع 43 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في سوريا وتركيا.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى المشاورات واللقاءات التي تجري بين الاطراف الليبية والإقليمية من أجل الوصول إلى تنظيم الانتخابات العامة المقبلة.واهتمت صحف المغرب بدعوة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمام المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية بدبي، إلى أهمية مراجعة السياسة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز التعاون والتضامن بين بلدان المنطقة لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار وتأثير التغيرات المناخية.// انتهى //09:43ت م0030