مكة المكرمة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة " خدماتنا معًا " بالتعاون بين الوكالات المعنية بتقديم الخدمات العامة المساندة واللوجستية لتجويد وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.وأوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية والتنموية خالد بن عبدالرحمن القرعاوي، أن المبادرة تسهم في تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الوكالات في المسجد الحرام، مؤكدًا أن جميع الوكالات المعنية ستبذل قصارى جهدها في إنجاح هذه المبادرة التي ستأتي ثمارها مباشرة بإذن الله.// انتهى //09:59ت م0031