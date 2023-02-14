مكة المكرمة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسشاركت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي بركن توعوي تثقيفي في فعاليات ‏اليوم التوعوي للتأهيل الطبي "صحح نمط حياتك وعيشها صح"، والذي تنظمه مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تحت عنوان "يلا نمشي".وتأتي مشاركة أمانة العاصمة المقدسة في هذه الفعالية لتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة والإسهام في رفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية، حيث تسعى المبادرة إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة وتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي كونه أحد أهم ركائز تعزيز الصحة العامة، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة بما له من فوائد تعود على الجسم بالنفع.وقد انطلقت الفعالية مساء يوم الخميس الماضي بساحات مجمع الراجحي وحظيت بمشاركة أكثر من (100) مستفيد من الجنسين وبمختلف الأعمار، سعيًا إلى تحفيز فئات المجتمع كافة، وبلغ طول مسار المشي حوالي 3000 متر.يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة هيأت العديد من الأماكن الملائمة وممرات المشاة المجهزة لنجاح مثل تلك المبادرات، والتي تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية، لإيجاد متنفسات دائمة وإتاحة الفرصة في ممارسة هذه الرياضة، إضافةً إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتم في ختام هذه المبادرة تقديم عدد من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة مثمنين للجميع إسهاماتهم الفاعلة في تنمية المجتمع.// انتهى //10:39ت م0040