بغداد 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية بلقاء رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لبحث استعدادات العراق لاستضافة المؤتمر 34 لاتحاد البرلمانات العربية نهاية الشهر الجاري.وأشارت إلى إعلان وزارة الخارجية العراقية عن وفاة 11 عراقيًا في زلزال سوريا وتركيا.وأوردت صحف بغداد لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب إيلكا سالمي لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب ومكافحته.وسلطت الأضواء على تطورات الأوضاع في فلسطين حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع في غزة وما خلفته من أضرار مادية كبيرة.وتناولت الصحف ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 36 ألف قتيل.// انتهى //10:47ت م0041