الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسحصدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، جائزتي "الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" و"أفضل برنامج علاقات مستثمرين"، في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2023، ما يعكس التزام الشركة بالبناء على أسس الاستدامة الاقتصادية والبيئية القوية ومواصلة التركيز على الامتثال.وأوضح الرئيس التنفيذي بشركة "سابك" المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه أن جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأتي في وقت تسعى فيه الشركة للتحول نحو مستويات أعلى من النمو، مدفوعة بالاستدامة والمرونة والتكيف مع المتغيرات، مفيدًا أن جائزة أفضل برنامج علاقات المستثمرين، تأتي تقديرا لتميز الشركة في علاقاتها الخارجية، لا سيما مع مساهميها ومستثمريها.وأكد الفقيه سعي الشركة الدائم نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم تقارير الشركة، ومواصلة السعي لتحقيق التميز في بناء العلاقات مع جميع المشاركين في السوق المالية، مع الإسهام بدور رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:54ت م0044