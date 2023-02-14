الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساستقبل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رياض الزامل بمقر الغرفة، نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام كوانج هيو، بحضور سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة فو فييت.وبحث الجانبان أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة إمكانية زيادة معدل حجم التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية في اقتصاد البلدين الصديقين.واطلّع الوفد على التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وما تحقق من إنجازات عبر مسارات رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:55ت م0045