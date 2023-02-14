المدينة المنورة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسينظّم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالشراكة مع وزارة الرياضة السبت المقبل, السباق السادس ضمن مبادرة "تحرّك معنا" التي تشمل سباقات المشي والجري, وركوب الدراجات بمشاركة مختلف أفراد المجتمع بالمدينة المنورة.وتشمل الفعالية سباق الجري للكبار لمسافة خمسة كيلوات, وسباق الجري للأطفال لمسافة واحد كيلومتراً, وسباقاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة 1 كيلومتراً, فيما يقام سباق الدراجات على مسافة 12 كيلومتراً.وتهدف المبادرة إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة في ممارسة أنواع الرياضة من أجل تبنّي نمط حياة صحّي ونشط بإقامة سباقات الجري والدراجات ضمن المبادرة التي تقام في 13 مدينة من مختلف مناطق المملكة.ودعت الجهة المنظمة الراغبين في المشاركة إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط my.raceresult.com والاطلاع على تفاصيل الفعالية.// انتهى //11:07ت م0049