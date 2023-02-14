إسلام آباد 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف مجددًا وقوف بلاده مع تركيا ودعمه للمتضررين من كارثة الزلزال الأخير إلى أن يتم إعادة تأهيلهم.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 حقيبة شتوية في منطقة عمركوت بإقليم السند الباكستاني لمساعدة المتضررين من الفيضانات.وأخبرت صحف إسلام آباد عن استعداد السلطات الباكستانية لفرض ضرائب جديدة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الضرائب على مستهلكي الكهرباء والغاز.وتطرقت في الشأن الأمني الداخلي إلى مقتل شرطي جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون على حاجز أمني جنوب غرب باكستان، ونجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في إقليم البنجاب.وعرجت صحف الثلاثاء على متفرقات منها، ترشيح محمد شهاب الدين رئيسًا لبنغلادش خلفًا للرئيس محمد عبدالحميد الذي ستنتهي ولايته الثانية في أبريل المقبل، ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار قنبلة في محطة قطارات بجنوب ميانمار.// انتهى //11:12ت م0050