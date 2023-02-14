عام / أمانة منطقة حائل تنفذ 139 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية ببلدية الشنان ‏

الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
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حائل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
نفذت أمانة منطقة حائل ممثله ببلدية محافظة الشنان عبر فرقها الرقابية ‏خلال شهر يناير 139 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع والمباني تحت الإنشاء والحفريات، وأسفرت عن ضبط 27 مخالفة لبعض المنشآت. ‏
وأوضحت بلدية محافظة الشنان أن الجولات الرقابية تأتي ضمن حملة "تعزيز الامتثال" والتي تهدف إلى رفع الامتثال لدى الأفراد والمنشآت التجارية بعدم ‏تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، بالإضافة إلى الحد من التشوهات البصرية، مؤكدة ‏استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على ‏‏940 ‏.
// انتهـى /
12:43ت م
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