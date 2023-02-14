عام / أمانة منطقة حائل تنفذ 139 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ببلدية الشنان
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
حائل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
نفذت أمانة منطقة حائل ممثله ببلدية محافظة الشنان عبر فرقها الرقابية خلال شهر يناير 139 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمباني تحت الإنشاء والحفريات، وأسفرت عن ضبط 27 مخالفة لبعض المنشآت.
وأوضحت بلدية محافظة الشنان أن الجولات الرقابية تأتي ضمن حملة "تعزيز الامتثال" والتي تهدف إلى رفع الامتثال لدى الأفراد والمنشآت التجارية بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، بالإضافة إلى الحد من التشوهات البصرية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على 940 .
// انتهـى /
12:43ت م
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