الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسنفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام "1041" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطقالمملكة خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 313 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و293 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و207 في المنطقة الشرقية، فيمانفذت 83 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 46 زيارة في منطقة عسير، و34 زيارة في منطقة المدينة المنورة بالإضافة إلى 23 زيارة على مصانع منطقة جازان، و12 في منطقة تبوك، و 10 زيارات على المصانع في منطقة الباحة، إضافة إلى 9 زيارات في منطقة نجران، و 6 في منطقة الجوف و5 في منطقة حائل.وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.// انتهى //12:48ت م0071