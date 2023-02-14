الدمام 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم, قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية اللواء حسن بن ناصر الخميس، رتبته الجديدة (لواء).وهنأ سموه اللواء الخميس على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.بدوره أعرب اللواء الخميس عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته.// انتهى //12:49ت م0072