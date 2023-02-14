الدمام 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الطالب خالد الشريف والطالب إبراهيم الشريف بمناسبة حصولهم على مراكز متقدمة في بطولة المصارعة التايلندية "المواي تاي" التي أقيمت في ماليزيا.وهنأ سموه المشاركين بهذه المناسبة وتحقيقهم مراكز مشرفة في البطولة المقامة في دولة ماليزيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للمشاركين في المحافل الدولية من أبناء وبنات الوطن.من جهتهم رفع المشاركون الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ورعايته لكل إنجاز يحققه أبناء المنطقة.// انتهى //12:50ت م0074