نجران 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط بيع الحبوب والأسمدة الزراعية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.وقامت اللجنة بزيارة 42 محلاً حصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما تم حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.// انتهى //12:53ت م0076