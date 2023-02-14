القدس المحتلة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساستشهد طفل فلسطيني اليوم متأثراً بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الطفل محمود العايدي استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 49 شهيدًا.وفي السياق ذاته، جدد المستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل الانتشار المكثف في الطرق المؤدية للأقصى بالقدس المحتلة.// انتهى //12:58ت م0077