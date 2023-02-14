الدائر بني مالك 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأوْلى مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الدائر بني مالك، اهتمامًا ببرامج مسرح الطفل، عبر حُزمة من البرامج المسرحية الهادفة لتنمية ثقافة الأطفال واكتشاف وتعزيز مهاراتهم.وتتنوع برامج مسرح الطفل لتشمل حكايات الأجداد ، وفعالية "سمعنا صوتك يا بطل" لاكتشاف المواهب الفنية، إلى جانب مسابقات متنوعة في قوة التحدي والخدع البصرية ومعًا نفوز وألعاب الخفة وتحدي المخاطر، فضلاً عن المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية للأطفال.وتشمل فعالية مسرح الطفل ضمن برامج المهرجان الطفل والأسرة معًا، العديد من العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، وتقديم الهدايا التشجيعية للمشاركين من الأطفال.// انتهى //12:58ت م0078