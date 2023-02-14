الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسحصل منظم المياه على شهادة الآيزو "9001 ISO"، بعد أن استوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، بالتعاون مع المواصفات السعودية، بهدف تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمنظم المياه الدكتور فهد بن سعد ابومعطي أن منظم المياه يسعى من خلال حصوله على الآيزو"9001 ISO" إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محلياً ودولياً لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مشيراً إلى أن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة؛ يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.يُذكر أن منظم المياه حصل على هذه الشهادة بعد التأهيل من قبل مركز الاستشارات الفنية التابع للمواصفات السعودية، والتدقيق الخارجي من إحدى الجهات المعتمدة المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو بأعمال المراجعة لنظام إدارة الجودة، والتأكد من امتثال كافة أقسام وإدارات منظم المياه للإجراءات المتبعة في نظام إدارة الجودة.// انتهى //13:35ت م0094