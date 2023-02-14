الدمام 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، " فندق دانا ريحان من روتانا" بالدمام، التابع لإحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة.وأكد سموه أن المنطقة الشرقية تزخر بمواقع سياحية متعددة، وتشهد حركة اقتصادية وسياحية وتنموية في شتى المجالات بفضل الله ثم بفضل ما توليه القيادة الحكيمة "أيدها الله" من رعاية واهتمام بالقطاع السياحي وتنميته، لافتاً سموه إلى أن قطاع الإيواء السياحي من الفنادق وغيرها من القطاعات يحقق نمواً عالياً ورافداً من روافد النجاح السياحي في المنطقة.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة روتانا ناصر النويس، أن تدشين الفندق رسميًّا يدعم مشاريع قطاع السياحة التي تطورها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تستهدف جذب 100 مليون زائر سنويًّا إلى المملكة بحلول عام 2030، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، مبينًا أن الفندق يواكب الازدهار بقطاع الضيافة السعودي، والنمو القوي للترفيه، والمؤتمرات والمعارض، مع خطط المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدًا عن النفط وتزايد الإنفاق على السياحة.وأشار إلى أن الفندق يتميّز بموقع مثالي وحيوي على مسافة قريبة من كورنيش مدينة الدمام، ومراكز التسوق الشهيرة، والمعالم السياحية، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على افتتاح الفندق ودعمه المتواصل لكل ما يخدم المنطقة ويساهم في تنشيط الحركة السياحية فيها.// انتهى//13:36ت م0095