مسقط 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسالتقى السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي اكونجو ايويلا.وثمن السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها المنظمة لتسهيل حركة التجارة العالمية وضمان استقرارها، والدور الريادي الذي تقوم به لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.من جانبها عبّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة عن اعتزاز المنظمة بعلاقات التعاون المميزة مع سلطنة عُمان.// انتهى //13:41ت م0097