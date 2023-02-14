بريدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسقدمت المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الكثير من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين خلال العام الماضي 2022 م ، وذلك عبر مختلف العيادات المتخصصة في المراكز الصحية ، وبلغ مجموع المستفيدين من تلك الخدمات أكثر من 980 ألف مستفيد.وبين تجمع القصيم الصحي أن عدد مراجعي عيادة التطعيمات بلغ 7327 مراجعاً ، في حين بلغ عدد المستفيدين من عيادة طب الأسرة 623678 مستفيداً ، فيما بلغت نسبة النساء المراجعات لعيادات الحوامل 11241 مستفيدًا.وأوضح التجمع أن عدد الفحوصات بالأشعة التصويرية بلغ 1655 فحصاً ، في الوقت الذي راجع عيادة الرعاية العاجلة 326778 مستفيداً ، ليبلغ بذلك أجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد التخصصي للعام المنصرم 983466 مستفيداً.وأكد أن المراكز تقدم الخدمات اللازمة للمراجعين بجودة عالية وبصورة متواصلة على مدار اليوم بهدف توفير الرعاية العاجلة للمريض بشكل سريع ، مبينًا أنه المراكز تشهد إضافة بعض التخصصات الدقيقة للحد من ذهاب المرضى للمستشفيات المرجعية.// انتهى //13:48ت م0098