عرعر 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء منيف بن زايد العتيبي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه اللواء العتيبي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء رياض بن بدر الحزيمي.// انتهى //13:50ت م0099