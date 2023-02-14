دبي 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي رئيسة الحكومة بجمهورية تونس نجلاء بودن، وذلك على هامش مشاركة معاليه في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة أبرزها، واستعراض العلاقات الخليجية - التونسية، وسبل تعزيز أواصر التعاون مع الجمهورية التونسية بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد رحب في ديسمبر 2021م بتشكيل الحكومة التونسية وعن أمله في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، كما أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون على وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها ويحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره وتضامنه مع تونس في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن.// انتهى //13:58ت م0100