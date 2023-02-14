الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.واطّلع السفير على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة جمهورية فرنسا في ذات المجال.// انتهى //14:00ت م0101