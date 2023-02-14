الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسوقع نادي الصقور السعودي مذكرة تفاهم مع هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بهدف الإسهام في الحفاظ على التراث التاريخي المرتبط بثقافة الصقور والصيد بها في المملكة.ووقع المذكرة من جانب نادي الصقور السعودي الرئيس التنفيذي حسام الحزيمي، ومن جانب هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الرئيس التنفيذي المهندس محمد الشعلان.وتركز مذكرة التفاهم على التعريف بالتراث الخاص بالصقور، وإبرازه، ونشره وإقامة فعاليات للصقور كما تضمنت إجراء البحوث العلمية وتبادل المعلومات ذات الصلة بالصقور، والتعاون في مجال الفعاليات التي يقيمها الطرفان.وأكد الحزيمي أن نادي الصقور السعودي يعمل جاهدًا على بناء الشراكات مع الهيئات والجهات ذات العلاقة، توحيدًا للجهود وتبادلًا للخبرات بين العاملين في القطاعات المهتمة بالصقور، موضحًا أن من أهداف النادي الرئيسية صون تراث الصيد بالصقور وإبرازه كموروث تتناقله الأجيال، وهذا الأمر يتطلب تكاتف الجهود من خلال هذه الشراكات، منوهًا بجهود هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تفعيل أنشطة الموروث والهواة.يذكر أن نادي الصقور السعودي تأسس بهدف العناية بالصقور -بوصفها موروثًا ثقافيًا وتراثيًا- ودعم الأنشطة المتصلة به من جميع النواحي.// انتهى //14:19ت م0104