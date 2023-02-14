بريدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشروع مركز احتواء للخدمات الاجتماعية بمحافظة عنيزة التابع لجمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووقف داركم للمرضى النفسيين وفاقدي المأوى بمحافظة جدة.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بالمحافظة عبدالرحمن السليم، والمدير التنفيذي لوقف داركم للمرضى النفسيين وفاقدي المأوى بمحافظة جدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأشاد سموه بمثل هذه المبادرات التي يكون لها أثر إيجابي في احتواء المرضى النفسيين وفاقدي المأوى، مؤكدًا بأن هذه المبادرة هي امتداد للمبادرات التي تسهم في حماية المجتمع والمحافظة عليه من خلال المراكز المتخصصة التي تعنى بهذه الفئة.من جانبه عبر محافظ عنيزة عن شكره لسمو أمير القصيم على دعمه غير المحدود لكافة المناشط وتحديدًا للمبادرات التي تطلقها جمعية أصدقاء المرضى مع شركائها، مشيرًا الى أن هذا المشروع يأتي ضمن مكونات مركز السياحة العلاجية بعنيزة التي وجدت مباركة ودعمًا من سموه، مثمنًا دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووقف داركم بمحافظة جدة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية باسل بن محمد أبا الخيل أن المشروع يستهدف ٣٠ مستفيدًا في مرحلته الأولى وصولاً إلى ١٠٠ مستفيد في مراحله النهائية، ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى تسعة آلاف متر مربع وسيحتضن غرفًا للإيواء ومعامل تأهيل وعيادات ومواقع ترفيهية وتعليمية.// انتهى //14:28ت م0106