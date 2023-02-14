عرعر 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم، الاجتماع الأمني التنسيقي, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن عبدالرحمن المعمر، وعددا من القيادات الأمنية.وناقش الاجتماع سُبل تسهيل قدوم المعتمرين العراقيين ضمن إجراءات ميسرة ومتابعة الخدمات المُقدمة للزوار القادمين من جمهورية العراق الشقيقة بعد تسجيل المنفذ قدوم أكثر من 120 ألف معتمر عراقي منذ بداية فتحه للمعتمرين مطلع العام الجاري 1444هـ .واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتيسير إنهاء إجراءات دخول المعتمرين خلال وقت قياسي، بالاستفادة من التسهيلات الجديدة للمعتمرين والتي يأتي من أهمها تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال المنفذ، في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بما يُلبي تطلعات ضيوف الرحمن، ويسهم في تأديتهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر, سائلا الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات الأمنية والعسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //14:31ت م0107