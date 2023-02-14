الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واستنطلق غدًا، أولى فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، مبتدئةً بورش عمل تحت عنوان "التحديات والتطور العلمي في علاج الأمراض الروماتيزمية"، بحضور نخبة من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، بفندق فيرومونت الرياض.ويضم المؤتمر 17 ورشة عمل، لطب روماتيزم الكبار، وطب روماتيزم الأطفال والممرضين ولأطباء الأسرة والباطنة، كما تتناول عمل الأشعة التلفزيونية لمفاصل الركبة والكاحل ومفصل الحوض، وكيفية التعامل مع الأمراض الروماتيزمية والإصابات التي تلحق بها، إضافة إلى تقييم عدة أمراض مناعية، وسجل الأمراض الروماتيزمية.وأكدت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم رئيسة المؤتمر الدكتورة حنان الريس، أهمية الحرص على عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية بشكل دوري، من أجل تبادل الخبرات والتعرف على الجديد في كافة المجالات الطبية مما يعود بالنفع على المرضى.وأضافت، أن المؤتمر يعزز من زيادة الأبحاث العلمية من قبل الاستشاريين بعلم الأشعة التلفزيونية، وكيفية تشخيص التهابات المفاصل، مشيرةً إلى أن عدد المشاركين في كل ورشة يقارب الأربعين طبيبًا وطبيبةً من مختلف الجامعات، خاصة أنها تلقي الضوء على أهمية استخدام الموجات الصوتية "السونار" في تشخيص أمراض المفاصل مبكرًا، وتحديد العلاج السليم قبل تدهور حالة المرضى من أجل سرعة شفائهم.//انتهى//14:32ت م0109