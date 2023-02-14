جنيف 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأعلن الصندوق العالمي تقديم 320 مليون دولار أمريكي لتمويل 40 دولة، من خلال آلية الاستجابة لكوفيد 19.وكان الصندوق قد منح منذ ديسمبر الماضي 547 مليون دولار، ليصل المجموع إلى 867 مليون دولار، ويبلغ إجمالي المبلغ الممنوح من الصندوق للاستجابة لكوفيد 19 منذ عام 2020 ما يقرب من خمسة مليارات دولار.وتشتمل المنحة الأخيرة على دعم كل من الاستجابة الفورية للوباء، والتأهب الأوسع للأوبئة عبر تعزيز النظم الصحية في تلك البلدان، كما يشمل ذلك مراقبة الأمراض وتعزيز شبكات المختبرات والعاملين الصحيين، والأكسجين الطبي وأنظمة الرعاية التنفسية، بالإضافة إلى طرح علاجات جديدة .مما يُذكر أن الصندوق العالمي هو شراكة عالمية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والسل والملاريا، وضمان مستقبل أكثر صحة وأمانًا وإنصافًا للجميع، ويقوم بجمع واستثمار أربعة مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض المعدية الأكثر فتكًا .// انتهى //14:57ت م0115