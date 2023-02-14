الباحة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على تقرير سير العمل في فرع وزارة العدل بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة عادل بن سعد الغامدي، الذي قدم شرحاً عن الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.وأشاد سمو أمير الباحة بالجهود التي يبذلها فرع وزارة العدل بالمنطقة، منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يتحقق ويسهم بتقديم أفضل الخدمات للجميع , متمنيا لمدير فرع وزارة العدل بالمنطقة التوفيق في مهام عمله.فيما ثمن مدير فرع وزارة العدل دعم واهتمام سمو أمير منطقة الباحة وحرصه على نجاح أعمال فرع وزارة العدل بالمنطقة قياساً بالبرامج التطويرية التي تقدمها وزارة العدل لخدمة المواطنين.// انتهى //15:09ت م0117