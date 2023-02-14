الأحساء 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واستتواصل فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2023" الذي تنظمه أمانة الأحساء في القلعة التراثية وسط إقبال لافت من الزوار.ويشهد المهرجان تسجيل منتوجات مبتكرة للتمور، منها حلوى ديتس للأطفال، ومنتج "التمر المُجفف"، وقدّم المطبخ التفاعلي أكثر من 30 طبقاً يرتبط إنتاجها بالتمور من بينها "العصيدة، وكيك التمر، والكرواسون، وكوكيز التمر، والممروس، وعريكة التمر، وساقو التمر، وطبق شعيرية التمر".كما تتم حياكة (البشت الأحسائي) بألوانه المتعددة كـ"الأسود، والأبيض، والعودي، والأشقر"، وتصاميمه المختلفة كـ" الملكي، والمتوسع، والمسوبع، والمروبع، والمثولث"، وشرحاً للتفاصيل الدقيقة في طريقة تصنيعه بحرفةٍ تُمثل هوية الأحساء التي توارثتها الأجيال منذ الآف السنين حتى الآن.ولفتت العروض المرئية عبر شاشات موقع المهرجان أنظار الزائرين لما تحتويه من مشاهد تتحدث عن الأحساء كونها منبع التراث من خلال المهن الحرفية والفنون الشعبية كـ" صناعة الفَخّار، وإنتاج الخوصيات، والخباز، والفنان الشعبي"، كما شاهد الحضور العرض الأول لمسرحية (ضمان مدى الحياة)، الذي يحكي واقع بعض تجار العقار والمشاكل الأسرية، إضافة إلى تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان "إعادة تدوير النفايات" بمعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية التي شارك فيها نحو 100 متدرب.// انتهى //15:15ت م0118