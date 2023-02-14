أبوظبي 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023م واسعقدت اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية اجتماعها العاشر في العاصمة الإماراتية أبوظبي, الذي يعقد خلال الفترة 14 – 16 من فبراير الجاري.ويرأس وفد المملكة إلى هذا الاجتماع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية, رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال منها؛ نتائج الأعمال للفرق الفنية للجنة العربية المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، والأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، ومجموعة العمل الخاصة بإطار المرجع الجيوديسي، إضافة لمجموعة العمل الخاصة بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية، وتمكين المرأة العربية في مجال المعلومات الجيومكانية والارتقاء بمستوى بالمعرفة المكانية.ويشارك في الاجتماع 45 مختصًا من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وممثلين عن سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، ومجموعة من أبرز الخبراء الدوليين العاملين في مجال البيانات الجغرافية لعرض إسهامات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتسليط الضوء على أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال استخدام وتطوير الأعمال الجغرافية المكانية.يذكر أن اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية تم إنشاؤها وفقاً للقرار الصادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2014م، وتتولى اللجنة تحديد الموضوعات الإقليمية ذات العلاقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتخذ الإجراءات الضرورية حيالها لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية وبيئية.يشار إلى أنه تم انتخاب المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيسًا للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في الاجتماع الأول للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية الذي عُقد في مدينة الرياض 2015م، وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية في اجتماع اللجنة العربية السادس الذي أقيم في محافظة جدة 2019 م.// انتهى //15:20ت م0120