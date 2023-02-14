سكاكا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، واجب العزاء والمواساة بوفاة حرم زايد بن محمد العابط، والدة الشيخ نايف بن زايد العابط القاضي بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال زيارته لمنزلهم بمدينة سكاكا.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.من جهته, أعرب زايد العابط باسمه ونيابة عن جميع أسرته عن الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على هذه اللفتة غير المستغربة التي كان لها الأثر في نفوسهم، داعياً الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.// انتهى //15:24ت م0121