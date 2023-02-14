بروكسل 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة دولفين برونك، وعدداً من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود المملكة والاتحاد الأوروبي في حل النزاعات الإقليمية والدولية.وتطرق اللقاء، إلى دور المملكة الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) سياسياً، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وبذل جهود الوساطة بين كل الأطراف.كما تناول اللقاء، آخر المستجدات حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //15:45ت م0125