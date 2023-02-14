المنامة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,937.86 نقطة بارتفاع قدره 2.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.21 نقطة بانخفاض قدره 5.50 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خمسة ملايين و961 ألفاً و634 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 2 مليون و961 ألفاً و904 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.// انتهى //15:53ت م0126