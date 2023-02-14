الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، (7) مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية في عدد من المناطق، بقيمة إجمالية بلغت (246) ألف ريال.وأوضحت الوزارة، أن فرق الرقابة والتفتيش نفذت جولات ميدانية لضبط مخالفي نظام المياه واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، وشملت المخالفات التي تم ضبطها: حفر وتنظيف آبار دون رخصة في منطقة الرف الرسوبي والدرع العربي، ومزاولة الحفر برخصة منتهية، وعدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب.واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، وتم رفع المخالفات وتبليغ المخالفين عن العقوبات التي لحقت بهم عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) لمتابعة تحصيلها.ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدةً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.// انتهى //15:58ت م0128